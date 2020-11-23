Эксперты: поправки в бюджет конкретизируют статьи расходов и имеют социальную ориентацию

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Поправки правительства к проекту бюджета на 2021 год и плановые 2022-2023 годы ко второму чтению конкретизируют статьи расходов, направленных на смягчение последствий кризиса, и в то же время имеют четкую социальную направленность, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее в понедельник комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Планируется, что Госдума рассмотрит проект бюджета во втором чтении на заседании 24 ноября. В ходе работы над поправками к документу во втором чтении комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел около 900 поправок, из которых большая часть была инициирована кабмином. В частности, было поддержано распределение 1,5 трлн рублей в 2021 году, 929,4 млрд рублей в 2022 году и 1,052 трлн рублей в 2023 году. В связи с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов правительство, в частности, предложило дополнительно направить им 100 млрд рублей для обеспечения сбалансированности бюджетов в 2021 году.

На момент внесения законопроекта о бюджете на 2021-2023 годы в сентябре работа над общенациональным планом восстановления экономики и корректировкой нацпроектов исходя из новых национальных целей еще не была закончена, поэтому средства по этим направлениям были зарезервированы общей суммой. "Данные поправки как раз конкретизируют статьи расходов, направленных на смягчение последствий кризиса и продолжение структурной модернизации в российской экономике и социальной сфере", - отмечает заведующий лабораторией исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Илья Соколов.

По его оценкам, увеличение производительных трат положительно скажется на темпах экономического роста уже с 2021 года и добавит ВВП порядка 0,2 процентных пункта ежегодного прироста.

Как отмечает сотрудник Центра межбюджетных отношений Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Александр Дерюгин, у поправок есть четкая социальная ориентация (выделены средства на выплаты семьям с детьми, на бесплатное питание для школьников, на первичное звено здравоохранения).

Эксперты подчеркивают, что весной, когда принимались первые решения о поддержке отраслей, были, скорее, теоретические прогнозы о влиянии пандемии на экономику. Сейчас же видна полная картина пострадавших отраслей, а также понятны очертания второй волны пандемии, в отличие от середины сентября, когда завершалось формирование законопроекта о бюджете. Таким образом, ряд мер связан с поддержкой пострадавших отраслей в соответствии с доработанным Общенациональным планом восстановления.

Социальная направленность

"Сейчас очевидно, что меры государственной политики на ближайшую трехлетку сконцентрированы в первую очередь на поддержке наиболее уязвимых слоев населения. В частности, на ежемесячные выплаты для малоимущих семей с детьми до 7 лет в бюджетах бюджетной системы предусматривается порядка 590 млрд рублей в 2021 году", - отмечает Соколов.

Дерюгин добавляет, что, согласно бюджету, малому бизнесу будут выделены дополнительные средства, либо предоставлены налоговые послабления. Кроме того, на федеральном уровне выделяются средства на выплату зарплат, обеспечение горячим питанием учеников начальной школы, выплаты классным руководителям.

Также в части первичного звена здравоохранения дополнительно в 2021-2023 годах будет выделено по 90 млрд рублей в год.

Поддержка регионов

"Следует отметить, что данные поправки фактически завершают распределение ранее зарезервированных расходов на межбюджетные трансферты по регионам, что облегчит последним утверждение собственных бюджетов на трехлетку", - отмечает Соколов. По его словам, позитивным трендом в межбюджетных отношениях ближайшей трехлетки является поддержание достаточно высоких по сравнению с 2019 годом объемов межбюджетных трансфертов регионам, что позитивно скажется на параметрах сбалансированности региональных бюджетов.

Эксперты указывают, что бюджетом также предусмотрено оказание нецелевой финансовой помощи субъектам - в 2021 году около 100 млрд рублей будет дополнительно направлено на эти цели.

Дерюгин добавляет, что дополнительная финансовая помощь субъектам РФ предусмотрена в рамках ранее запланированных сумм. По его словам, правительство старается, чтобы максимальный объем средств, то есть все субсидии и субвенции были распределены между регионами законом о бюджете, и останется только небольшое количество иных межбюджетных трансфертов.

При этом в бюджете по-прежнему наблюдается высокое общее число трансфертов (231 в 2021 году), несмотря на из года в год звучащие заявления об укрупнении трансфертов и переходе к блочной форме их предоставления, указывают в РАНХИГС.

Средства на нацпроекты

В числе поправок есть блок, связанный с перераспределением средств в рамках национальных проектов (объем средств растет с 2,2 трлн рублей в 2021 году до 2,7 трлн рублей в 2023 году), но они, в основном, носят технический характер, отмечает Дерюгин. Кроме того, ряд поправок связан с тем, что были принятые новые нормативные правовые акты, касающиеся распределения средств.

При этом в целом параметры сбалансированности федерального бюджета не меняются, то есть все изменения расходов и доходов находятся в рамках тех базовых параметров, которые были утверждены в первом чтении.

"На самом деле поправки в масштабах страны все-таки скорее технические, то есть они по каким-то узким точкам распределяют финансовые ресурсы, но я бы не сказал, что это будет какой-то существенный прирост темпов роста ВВП", - отметил он.

Ранее в Минфине сообщали, что объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы составил около 3,5 трлн рублей. Как сообщила на заседании комитета первый замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко, всего Минфин подготовил 639 поправок к бюджету.

Параметры бюджета

Принятый Госдумой в первом чтении проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны. Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%.

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн рублей, в 2022 году - 20,6 трлн рублей, в 2023 году - 22,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году - 21,88 трлн рублей, в 2023 году - 23,67 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн рублей, в 2022 году - 1,25 трлн рублей, в 2023 году - 1,41 трлн рублей.

По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 2023 году. В то же время расходы снизятся с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021 году и 17,6% в 2022 году, а в 2023 году составят 17,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.

Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования в объеме 2,94 трлн рублей в 2021 году, 1,87 трлн рублей - в 2022 году, 2,39 трлн рублей - в 2023 году.