Siemens Energy обеспечит электростанцию в ОАЭ интеллектуальными контроллерами для турбин

ТАСС, 23 ноября. Siemens Energy в рамках партнерства с управлением электроэнергетики и водоснабжения Дубая (DEWA) обеспечит электростанцию Jebel Ali L2 интеллектуальными контроллерами для газовых турбин. Об этом говорится в сообщении компании.

"В соответствии с условиями нового долгосрочного сервисного соглашения Siemens Energy поставит интеллектуальный контроллер для каждой из четырех газовых турбин SGT5-4000F, новейшую систему управления SPPA-T3000, а также дополнительные обновления для сокращения простоев и повышения эксплуатационной гибкости", - сказано в сообщении.

Интеллектуальный контроллер был совместно разработан DEWA и Siemens Energy в 2019 году и стал первым в мире термодинамическим интеллектуальным контроллером газовой турбины с использованием технологии цифрового двойника. Контроллер использует искусственный интеллект и машинное обучение для предоставления операторам электростанций полного и непрерывного обзора и оценки работы электростанций.

Система управления SPPA-T3000 имеет возможность проведения онлайн-обновления, что обеспечивает непрерывную и безопасную работу электростанции во время обновления, поскольку не требуется отключение всей системы.

Модернизация газовых турбин позволит снизить число отключений примерно на 25%, отмечают в компании.