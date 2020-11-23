Международная ассоциация воздушного транспорта выступила за введение цифрового проездного

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила о необходимости создания специального цифрового проездного IATA Travel Pass, который, как ожидается, сможет обеспечить безопасное открытие границ в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в понедельник на ее сайте .

Государства, как указывается в сообщении IATA, прибегают к тестированию как к средству снижения рисков распространения коронавирусной инфекции при повторном открытии границ для путешественников без применения карантинных мер. Благодаря использованию нового проездного документа появится возможность "контроля, проверки, а также обмена необходимой информацией о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками". Разработка нового цифрового проездного ведется IATA в сотрудничестве с International Airlines Group (IAG).

IATA Travel Pass, как заметили в ассоциации, включает четыре модуля, позволяющих путешественникам, в частности, получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну. Вместе с тем при помощи цифрового проездного клиенты смогут найти данные о центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления. Кроме того, путешественники смогут получить сертификат о прохождении тестирования и вакцинации и впоследствии предъявить его соответствующим авиакомпаниям и контролирующим органам.

"Сегодня границы закрыты на два замка. Тестирование - это первый ключ, позволяющий совершать международные поездки без карантинных мер. Второй ключ - это глобальная информационная инфраструктура, необходимая для безопасного управления, совместного использования и проверки тестовых данных, соответствующих удостоверениям личности путешественников согласно требованиям пограничного контроля", - отметил генеральный директор IATA Александр де Жуниак. "Это работа IATA Travel Pass", - добавил он. При этом де Жуниак уточнил, что новый проездной, как ожидается, поступит на рынок уже в ближайшие месяцы. Таким образом, как подчеркивается в пресс-релизе, запуск международного проездного IATA Travel Pass намечен на первый квартал 2021 года.

Потери авиакомпаний

Ранее в понедельник газета Financial Times сообщила, что руководители таких ведущих авиакомпаний мира, как американская Delta Air Lines, британские British Airways и лоукостер EasyJet, считают необходимым замену карантина, который должны соблюдать пассажиры по прибытии в ряд стран из-за пандемии коронавируса, на предполетное тестирование на COVID-19. Только так, как заявили они журналистам, можно увеличить пассажиропоток в условиях кризисной ситуации, когда, по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, потери авиаперевозчиков в 2020 году превысят $84,3 млрд. В конце июля ведущий экономист IATA Брайан Пирс утверждал, что международное авиасообщение, пострадавшее из-за пандемии коронавируса, восстановится до докризисного уровня не раньше 2024 года. Несмотря на небольшое улучшение показателей, в целом в 2020 году снижение пассажирских перевозок прогнозируется на уровне 55%.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала распространения инфекции в мире ей заразились более 58,6 млн человек, около 1,4 млн умерли.