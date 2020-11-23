Эксперты: оптовые цены на подсолнечник в России с начала года выросли в два раза

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Оптовые цены на подсолнечник в России с начала года выросли в два раза, на подсолнечное масло - на 90%. Об этом говорится в сообщении компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"С начала года цены на масло выросли на 90%, а на подсолнечник в два раза", - отмечается в сообщении.

Как отмечают эксперты, на прошлой неделе российский рынок подсолнечного масла и подсолнечника продолжил стремительно расти. Подсолнечник подорожал на 2 625 руб. - до нового рекорда в 37 тыс. 775 руб. без НДС, масло - на 4 325 руб., до 83 тыс. руб. за тонну, следует из мониторинга "Совэкона". По данным экспертов, основным фактором роста является стремительное укрепление экспортных цен на подсолнечное масло. На прошлой неделе котировки на него выросли до нового рекорда для последних лет в $1 100 на условиях FOB Черное море.

Подсолнечное масло дорожает в мире на фоне быстрого роста на рынках пальмового и соевого масел, дополнительную поддержку ценам оказывает неурожай в черноморском регионе. Внутренний рынок до недавнего времени разогревала и девальвация рубля, считают эксперты. "Краткосрочно мы ожидаем продолжения роста на рынке подсолнечника, нельзя исключать и несколько более высоких цен на подсолнечное масло, но вероятность этого нам кажется более низкой", - говорится в отчете.