Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,13-0,47%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале первого торгового дня недели продемонстрировал растущую динамику, чему способствовал оптимизм на иностранных площадках и подъем цен на нефть, однако к концу торгов ушел в коррекцию. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгового дня снизился на 0,13% - до 3047,06 пункта, индекс РТС - на 0,47%, до 1256,81 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 19:43 мск вырос на 0,12%, до 76,32 рубля, а евро снизился на 0,16%, до 90,21 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил порядка 2%, выйдя в район $46 за баррель.

"Покупателей рисковых активов приободрили новости о появлении еще одной вакцины против COVID-19 - положительные результаты исследований представила англо-шведская AstraZeneca, работающая над вакциной совместно с Оксфордским университетом. Цены на нефть сегодня также подогревала информация о том, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по объекту крупнейшей в мире нефтекомпании Saudi Aramco в саудовской Джидде", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вместе с тем, индекс Мосбиржи не смог удержаться на достигнутых утром максимумов. Возможная причина - традиционная для последних недель негативная техническая реакция рынка на информацию о росте шансов затягивания политического противостояния и длительного подведения итогов выборов в США, отметил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Вместе с тем, заявления спецпосланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвида Набарро о том, что Европе в начале 2021 года угрожает третья волна коронавируса, могут вернуть инвесторов к покупкам защитных активов, добавил эксперт.

В лидерах спроса 23 ноября акции "Селигдара" (+3,72%), банка "Санкт-Петербург" (+3,05%) и "Фармсинтеза" (+14,2%), под давлением торгуются бумаги TCS (-1,94%), "Распадской" (-3,76%) и "Полюса" (-4,06%). В акциях последнего обновились минимумы с 24 июня текущего года на отметке 14960 рублей. "Пока нет фундаментальной поддержки в виде спекулятивного роста цены на золото или признаков физического спроса на драгметалл, у бумаг мало положительных перспектив. Наиболее вероятно снижение к 14750 рублям.", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на вторник

Завтра рыночные настроения могут вернуться к большей осторожности, считает Александр Бахтин. "Инвесторы сохранят фокус внимания на "вирусных" сводках, сигналах о новых стимулах со стороны мировых центробанков и правительств, а также ключевой макроэкономической статистики", - отметил эксперт.

Во вторник выйдет ноябрьский индекс делового климата IFO Германии и оценка немецкого ВВП за III квартал. В этот же день, как ожидается, председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, а в США будет опубликован индекс доверия потребителей CB за ноябрь. По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 3020-3100 пунктов, курс рубля к доллару - 75,6-77,1 рубля.

В "Фридом финанс" завтра ожидают индекс Мосбиржи и курсы доллара и евро к рублю на уровне 3020-3075 пунктов, а также 75,65-76,55 рубля и 89,75-91 рубля соответственно.