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Минфин: средства на содержание реорганизуемых институтов развития не предусматривались

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
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Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Бюджетные ассигнования на текущее содержание реорганизуемых институтов развития в большинстве случаев не предусматривались. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

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"Сейчас бюджетные ассигнования, заложенные на мероприятия реорганизуемых институтов развития, корректировать не планируется. При этом важно отметить, что бюджетные ассигнования на текущее содержание указанных институтов (расходы на административно-хозяйственные нужды) в большинстве случаев не предусматривались", - отметили в пресс-службе.

По данным Минфина, ожидаемое повышение результативности работы реорганизуемых институтов развития в средне- и долгосрочной перспективе должно дать положительный эффект. "Во-первых, с точки зрения самостоятельного расширения возможностей указанных организаций - они смогут осуществлять возложенные на них функции без дополнительной финансовой поддержки со стороны государства (в том числе в части реализации инвестиционных проектов). Во-вторых, с точки зрения потенциального увеличения доходной базы бюджетов бюджетной системы России", - подчеркнули в Минфине.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. Часть из них перейдет под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ", часть объединится с другими, схожими по функционалу, а практически каждый пятый ждет ликвидация.

Мишустин объяснил необходимость реформы тем, что институты развития создавались для решения конкретных задач и их усилия "в свое время дали значимые результаты", но сейчас их работа "слабо увязана с новыми национальными целями развития".

Теги
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