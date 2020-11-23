Российские банки в январе - сентябре перечислили в фонд страхования вкладов 123 млрд руб.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские банки - участники системы страхования вкладов за январь - сентябрь 2020 года перечислили страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) в размере 122,8 млрд рублей, говорится в отчете Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"За 9 месяцев 2020 года на счета фонда обязательного страхования вкладов поступило 169,9 млрд рублей, в том числе 122,8 млрд рублей - страховые взносы банков - участников системы страхования вкладов, 44,4 млрд рублей - средства, полученные в связи с удовлетворением прав требования агентства в ходе ликвидационных процедур в банках, 2,7 млрд рублей - поступления от реализации (погашения) ценных бумаг, в которые размещались временно свободные денежные средства ФОСВ", - уточняется в материалах АСВ.

По итогам 2019 года на счета фонда поступило 300,2 млрд рублей.

За отчетный период расходы фонда составили 169,7 млрд рублей, в том числе 22 млрд рублей - выплата возмещения по вкладам, 147,4 млрд рублей - возврат кредита ЦБ.

С начала года агентством рассмотрено 1 581 заявление вкладчиков, не согласных с размером страхового возмещения, и 151 обращение граждан, вовлеченных в искусственное формирование вкладов, с заявлениями о признании фиктивности операций, совершенных ими в период неплатежеспособности банков.