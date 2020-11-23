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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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Посол в Венесуэле заявил, что РФ рассчитывает на скорое открытие рейса Каракас - Москва

Сергей Мелик-Багдасаров уточнил, что его может совершить авиакомпания Conviasa

ТАСС, 23 ноября. Вопрос открытия прямого авиасообщения между Каракасом и Москвой согласовывается российскими ведомствами, рейс авиакомпании Conviasa может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник ТАСС посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Насколько нам известно, на данный момент вопрос о выдаче разрешения венесуэльской авиакомпании на полеты в Москву находится в стадии решения, поскольку требует согласования ряда российских госорганов, компетентных в сферах регулирования авиаперевозок и санитарно-эпидемиологического контроля. Однако надеемся, что первый прямой рейс [авиакомпании] Conviasa по маршруту Каракас - Москва состоится в ближайшее время", - сказал он.

Как подчеркнул Мелик-Багдасаров, работа по открытию регулярного прямого сообщения между Каракасом и Москвой ведется интенсивно во взаимодействии Национального института гражданской авиации Венесуэлы, авиакомпании Conviasa и Росавиации.

"Запуск прямых перелетов между столицами наших стран, без сомнения, способствовал бы росту взаимного товарооборота, расширению туристических обменов между двумя странами и создал бы более благоприятные условия для отечественных экономоператоров, работающих на венесуэльском рынке или стремящихся на него выйти", - отметил дипломат.

Ранее Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы сообщил в Twitter об открытии с 23 ноября коммерческого авиасообщения с Россией, не уточнив формат рейсов. Прямого авиасообщения между Каракасом и Москвой до пандемии не было.

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ВенесуэлаРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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