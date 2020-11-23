Украина намерена привлечь $300 млн от МБРР на преодоление последствий коронавируса

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило проект распоряжения, которым согласовало участие делегации страны в переговорах с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) относительно заключения соглашения о займе и получения $300 млн займа для преодоления последствий коронавируса. Такое решение было принято в понедельник на внеочередном заседании правительства.

"Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19", и привлечь $300 млн для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", - написал представитель кабмина в Верховной раде Василий Мокан в Facebook.

В распоряжении отмечается, что заем позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг на Украине.

Для этого планируется введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19; поддержка бедных домохозяйств с помощью существующей в стране программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

По данным Минздрава, за минувшие сутки прирост заразившихся коронавирусом на Украине составил 10 945, что на 9,4% меньше показателя предыдущего дня, когда было зафиксировано 12 079 случаев. За минувшие сутки с симптомами коронавируса было госпитализировано 1 165 человек, выздоровели 4 143 пациента. Летальных случаев за это время - 124.

Общее число заразившихся с начала пандемии на Украине достигло 635 689 человек. Выздоровели 291 060 пациентов, умерли 11 075 человек. За все время в стране проведено 4,2 млн тестов методом ПЦР, в 8,7% случаях они дали положительный результат.