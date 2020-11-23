"Россети" проработали варианты полномасштабного внедрения БПЛА и VR-тренажеров

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Россети" проработали варианты полномасштабного внедрения беспилотных летательных аппаратов для обследования ЛЭП, тренажеров виртуальной реальности (VR) для обучения персонала, систем диагностики и предиктивной аналитики в компаниях группы. Об этом сообщила группа в Telegram.

По всем этим направлениям в "Россетях" накоплен серьезный практический опыт, уточнили в группе. Сотрудники компаний группы на семинаре-совещании по цифровой трансформации в Сургуте проанализировали концепции дальнейших изменений с учетом ситуации на рынке, опыта реализации проектов и ожидаемых эффектов.

Например, группа с помощью БПЛА обследовала более 30 тыс. км ЛЭП, дроны помогают оперативно выявлять причины технологических проблем на ЛЭП. "Полномасштабное внедрение совместно с применением стационарных устройств мониторинга позволяет снизить частоту пеших осмотров ЛЭП до 1 раза в 3 года", - говорится в сообщении.

VR-тренажеры применяются для обучения персонала в группе. В компании "Россети Центр" создан тренажер на основе VR-моделей подстанции 110 кВ "Алексеевка". Прорабатывается возможность применения новых тренажеров. В планах к 2030 году - внедрить программы обучения на VR для порядка 100 видов работ, пояснили в группе.

Также группа планирует более широкое внедрение автоматизированных систем мониторинга и диагностики, а также создание комплексов предиктивной (предсказательной) аналитики в компаниях группы.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.