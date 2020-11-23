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Правительство выделило 80 млрд рублей на поддержание региональных бюджетов

Их распределят по 39 регионам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 80 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетов 39 регионов, сообщает в понедельник пресс-служба правительства РФ.

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"Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем. <...> Речь идет о выделении 80 млрд рублей. Их распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства РФ.

Ранее Мишустин уточнял, что средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В 2020 году на поддержку бюджетов субъектов РФ уже было направлено более 200 млрд рублей.

Теги
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