В Чехии намерены купить вакцину от COVID-19 для 5,5 млн жителей за €75,5 млн

ПРАГА, 23 ноября. /ТАСС/. Чехия, население которой составляет около 10,7 млн человек, до конца года приобретет вакцину от коронавируса для 5,5 млн граждан. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения республики Ян Блатный.

"Это [покупка] произойдет до конца текущего года в рамках реализуемого Еврокомиссией проекта централизованного снабжения государств сообщества вакциной от коронавируса, - отметил он. - Чехия приняла обязательство купить необходимое количество вакцины от коронавируса примерно для 5,5 млн граждан за неполных 2 млрд крон (около €75,5 млн)".

Вакцинация жителей Чехии, по словам главы Минздрава, начнется в январе. В случае необходимости, республика сможет еще купить такое количество вакцины, какое ей потребуется.

"Мы сможем дополнительно заказать вакцину для 10,6 млн граждан еще примерно за 4,6 млрд крон (около €149 млн). Таким образом мы можем получить вакцину более чем для 16 млн граждан, что значительно превышает число жителей нашей республики", - сказал министр.

В Чехии на первом этапе вакцинации населения планируется сделать прививки 3,5 млн жителей. Это примерно 200 тыс. медработников, около 1,3 млн больных хроническими заболеваниями и 2 млн пожилых людей. Вакцины в страну поставят компании Pfizer и BioNTech, а также AstraZeneca.

В Чехии с начала пандемии, согласно данным Минздрава на 18:00 по местному времени (20:00 мск), общее количество заразившихся коронавирусом достигло 494 104 человек. За последние почти девять месяцев от осложнений, вызываемых вирусом, умерли 7 334 жителя республики.