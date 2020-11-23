Regeneron заявила о готовности распространить в январе 300 тыс. доз препарата от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals в начале января 2021 года готова будет распространить в США 300 тыс. доз экспериментальной сыворотки на основе антител, одобренной для лечения COVID-19. Об этом заявил в понедельник в эфире телекомпании CNBC глава компании Леонард Шлейфер.

"У нас на руках имеется около 80 тыс. доз [препарата], которые уже сейчас готовы к распространению, а в начале января у нас будет 300 тыс. доз, - указал Шлейфер. - После этого мы рассчитываем поставлять 100 тыс. доз ежемесячно". Он также уточнил, что в компании работают над тем, чтобы снизить вдвое дозировку препарата, необходимую для лечения COVID-19, таким образом, чтобы в два раза увеличить ежемесячные поставки.

Глава Regeneron Pharmaceuticals выразил надежду на то, что создание и распространение вакцины от коронавируса позволит снизить потребность в препарате. "Мы рассчитываем создать несколько миллионов доз [сыворотки]. Однако этого все равно может не хватить, - указал он. - Надеюсь, что [вакцинация] позволит снизить число случаев заболевания, а те, кто заболеет COVID-19, несмотря на наличие прививки, или не воспользуется вакциной, смогут получить для лечения сыворотку на основе антител".

В субботу Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование в экстренных случаях разработанную компанией Regeneron Pharmaceuticals экспериментальную сыворотку на основе антител casirivimab и imdevimab. Использование препарата одобрено для лечения легкой или средней формы COVID-19 у взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше и массой тела не менее 40 кг.

По мнению директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, назначение препарата от компании Regeneron Pharmaceuticals способствовало быстрому восстановлению американского президента Дональда Трампа после заражения новым коронавирусом. Кроме того, американский лидер отмечал, что намерен бесплатно предоставить препараты компании гражданам США.