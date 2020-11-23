Бабиш допустил отсрочку тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы"

ПРАГА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил вероятность, что намеченное на декабрь объявление тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики может быть отложено из-за предстоящих осенью 2021 года выборов в нижнюю палату национального парламента. Об этом политик заявил в понедельник журналистам.

"Правительство, по моему мнению, не должно принимать решение о столь важном тендере за 10 месяцев до выборов нижней палаты парламента, - отметил он. - Тендер еще не готов. С Еврокомиссией <...> ведутся консультации".

Переговоры с ЕК ведет, по словам премьера, Министерство промышленности и торговли Чехии. Прохождение процедур согласования по тендеру в руководящих органах Евросоюза является приоритетом для властей республики.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек также информировал о возможной отсрочке объявления тендера. "Министерства [Чехии] не сошлись во мнениях при разработке критериев безопасности, которые должны быть учтены в готовящейся документации [на основе которой будет проводится тендер]", - подчеркнул руководитель национальной дипломатии.

Между тем Бабиш в пятницу встретился с генеральным директором французской энергетической компании EDF Жаном-Бернаром Леви, подавшей заявку на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Во встрече принял также участие вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

В тот же день депутаты нижней палаты парламента Чехии голосованием отвергли предложение партий правой оппозиции, связанное с требованием к правительству исключить компании из РФ и КНР из готовящегося тендера. Вопрос об отказе допуска к тендеру российских и китайских фирм правые пытались связать с проектом правил покупки электроэнергии, которую даст в сеть новый энергоблок.

Депутаты от правых партий утверждали в нижней палате парламента, что при подготовке тендера правительством недостаточно обеспечены интересы национальной безопасности. Они ссылались на чешские спецслужбы, согласно которым эти интересы не учтены в документации, на основе которой иностранные компании смогут подать заявки для участия в нем.

Президент Чехии Милош Земан в опубликованном 18 ноября пражским изданием Parlamentni listy интервью высказался за максимально широкое привлечение иностранных компаний к участию в тендере на строительство нового энергоблока.

Планы строительства энергоблока

Чешское правительство в июне прошлого года приняло решение приступить к реализации проекта возведения нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Его мощность составит 1,2 тыс. МВт. Выбор компании-поставщика, как подчеркивалось тогда, состоится до 2024 года. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно €6 млрд).

О намерении принять участие в тендере в начале 2018 года заявили американская компания Westinghouse, российская госкорпорация "Росатом", китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea.

Новый энергоблок заменит на АЭС "Дукованы" один из четырех действующих, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшиеся будут работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

В Чехии, кроме АЭС "Дукованы", действует АЭС "Темелин" (юг республики). Обе они были построены с помощью СССР. Российская компания "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома) обеспечивает их реакторы ядерным топливом.