ЛАГ заявила, что экономические потери арабских стран от пандемии превысили $150 млрд

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Экономические потери арабских государств от пандемии превысили $150 млрд. Об этом сообщил в понедельник генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

"Ожидается сокращение ВВП арабского региона на 6%, экономические потери оцениваются в $150 млрд, примерно 17 млн человек потеряли работу, еще 15 млн арабов оказались ввергнуты в нищету, - заявил он во время видео-конференц-связи генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с руководителями региональных организаций. - Задолженность арабских стран выросла еще на $220 млрд, которые требуются на обслуживание и погашение внешних долгов. Пандемия, отметил генсек ЛАГ, "легла тяжким дополнительным бременем на арабский регион, который уже отягощен войнами, вооруженными конфликтами, беженцами, перемещенными лицами и другими огромными структурными проблемами, влияющими на безопасность и стабильность многих его стран".

Он призвал к объединению международных и региональных усилий для обеспечения скорейшего, справедливого и всеобъемлющего распределения вакцин, а также выступил за организацию экстренного финансирования их поставок в развивающиеся и наименее развитые страны. Он также обратился к странам и международным кредиторам с призывом снизить или уменьшить долги наименее развитых стран.

В апреле Группа двадцати (G20) предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Не менее 46 стран с низкими доходами уже воспользовались этой инициативой. В воскресенье по итогам саммита G20 было объявлено о продлении до конца июня 2021 отсрочки по выплате странами платежей по обслуживанию долга. Кроме того, "двадцатка" взяла на себя обязательство помочь наиболее пострадавшим в результате пандемии нового коронавируса странам. В частности, лидеры стран заверили, что по всему миру будет распространено два миллиарда доз вакцин, и в первую очередь их поставка будет обеспечена в бедные государства. О готовности предоставить свои вакцины нуждающимся странам заявил, в частности, президент России Владимир Путин. В G20 уже ведется работа над механизмом распределения вакцин от COVID-19 по миру.