Госдума рассмотрит во II чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на заседании во вторник проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов во втором чтении.

В ходе работы над документом комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел около 900 поправок, из них было одобрено более 660 поправок (включая текстовые), из которых подавляющую часть составляют поправки правительства и "Единой России". Часть поправок была снята авторами. Как сообщил глава комитета Андрей Макаров, на пленарном заседании предстоит рассмотреть около 160 отклоненных комитетом поправок, половина из которых, скорее всего, будет вынесена на отдельное голосование.

Ко второму чтению было поддержано распределение 1,5 трлн рублей в 2021 году, 929,4 млрд рублей в 2022 году и 1,052 трлн рублей в 2023 году. В связи с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов правительство также предложило дополнительно направить им 100 млрд рублей для обеспечения сбалансированности бюджетов в 2021 году. Поправки предусматривают перераспределение средств в рамках национальных проектов - объем средств растет с 2,2 трлн руб. в 2021 году до 2,7 трлн руб. в 2023 году. Ранее в Минфине сообщали, что объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы составил около 3,5 трлн руб.

Ко второму чтению была одобрена поправка об увеличении по сравнению с текущим годом более чем на 28% субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности авиаперевозок для населения. Кроме того, комитетом было поддержано предложение об увеличении до 36,5 млрд руб. финансирования на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды". В рамках распределения межбюджетных трансфертов были поддержаны поправки, направленные на обеспечение занятости в шахтерских городах и поселках. Также в бюджете будут заложены средства на расселение жителей домов, расположенных на отработанных территориях ликвидированных шахт, до конца 2024 года. Таким образом, увеличиваются средства на программы местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов на 2021 год на 2,295 млрд руб., на 2022 год - на 1,934 млрд, на 2023 год - на 2,456 млрд.

Кроме того, в проекте бюджета зарезервированы средства на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа - на эти цели выделено 2 млрд руб. Бюджетным комитетом были поддержаны предложения о выделении средств на проведение реконструкции и капитального ремонта в спортивных залах сельских школ и детских школах искусств, в домах культуры (в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек) и обновление в них материально-технической базы, а также на приобретение многофункциональных передвижных культурных центров. Помимо того, поддержаны поправки об увеличении финансирования театров юного зрителя и кукольных театров. Также была одобрена поправка о ежегодном выделении 90 млрд руб. на первичное звено здравоохранения.

"Патриотическое воспитание граждан"

Комитет также одобрил выделение 3,4 млрд руб. на реализацию федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан". Средства пойдут на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций (723 млн руб.), реализацию проектов и мероприятий "Юнармии", создание патриотического движения Ассоциации патриотических клубов "Я горжусь" (100 млн руб.) и ряд других направлений, рассказал лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

При этом депутаты оппозиционных фракций выступают с критикой поправок в проект бюджета. "Никаких идей по развитию экономики в постковидный период мы в нем пока не видим. Все меры направлены только на то, чтобы поделить сокращающийся объем доходов на те расходы, которые взяло на себя в последние годы государство", - отметил в беседе с ТАСС член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ). По его словам, необходимо настаивать "на увеличении до реальных потребностей денег для регионов", а также увеличении финансирования программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа и районов Крайнего севера.