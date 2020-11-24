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Сроки обязательной предустановки софта на гаджеты могут перенести до апреля

Прорабатываются варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников, отметили в Минцифры
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сроки обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты могут перенести до апреля 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

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"Мы неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ретейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. Нами была услышана общая озабоченность сроками и в настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников", - рассказал представитель министерства.

"Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят", - добавил он.

Как отметил со своей стороны представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Google, LG и другие компании) Антон Гуськов, отсрочка до апреля лучше для производителей, чем начать обязательную предустановку с начала года. "То, что Минцифры поддерживает инициативу депутатов о переносе срока вступления закона на три месяца, говорит, что диалог с отраслью ведется", - сказал он ТАСС.

В понедельник правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны и компьютеры. Согласно постановлению кабмина, обязательная предустановка будет распространяться на смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры со Smart TV, произведенные после 1 января 2021 года. Минцифры РФ при это поручено до 15 декабря определить перечень российских программ, рекомендованных к предустановке, включая поисковики, браузеры, соцсети, антивирусы, мессенджеры, портал госуслуг, офисное ПО и другие - всего 16 типов приложений.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. В марте этого года депутаты приняли решение перенести сроки до 1 января 2021 года. В ноябре комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предполагающий, что предустановка российского программного обеспечения будет отложена до марта 2021 года.

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