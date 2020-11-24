Елизавета II выпустила джин на основе пряностей из Сандрингемского дворца

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II запустила производство джина на основе растительных пряностей, выращенных на территории поместья Сандрингем на востоке Англии. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mail.

Напиток, получивший название Sundringham Celebration Gin ("Сандрингемский праздничный джин"), разливается компанией Whatahoot на севере графства Норфолк недалеко от усадьбы монарха. Эта фирма было основана три года назад местным бизнесменом Джеймсоном Крауном.

Бутылка объемом 0,5 л продается по цене £50 ($66,6). Приобрести напиток крепостью 42 градуса можно на сайте поместья с бесплатной доставкой по Великобритании, а после снятия ограничительных мер в свете пандемии коронавируса его также можно будет купить в сувенирной лавке рядом с дворцом.

Отмечается, что джин содержит аромат мирта и хурмы, которые растут на территории усадьбы. На этикетке напиток характеризуется как "джин, обладающий насыщенным вкусом с ярко выраженными тонами можжевельника и цитрусовым послевкусием". На сайте производителя написано, что этот джин станет "превосходным подарком на Рождество".

Как указало издание, это уже третий джин, выпускаемый британским королевским домом. В июле монаршая семья начала продавать Buckingham Palace Gin ("Джин Букингемского дворца"), а в начале ноября наследник престола принц Уэльский Чарльз представил джин Highgrove, названный в честь своей загородной резиденции в графстве Глостершир на западе Англии. Газета подчеркнула, что их стоимость слегка ниже, чем у Sundringham Celebration Gin. Запуская производство собственной алкогольной продукции, королевская семья стремится восполнить финансовые потери, понесенные из-за пандемии вследствие закрытия для посещения туристами резиденций Елизаветы II.