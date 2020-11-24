"Известия": МЭР предлагает разрешить родителям не собирать справки для получения пособий

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ (МЭР) разработало законопроект, согласно которому для получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении родители смогут не собирать справки. Об этом пишет во вторник газета " Известия " со ссылкой на документ.

По данным издания, законопроект предусматривает самостоятельную проверку властями предоставленных гражданами документов для получения денежной выплаты.

"При обращении за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком и обращении за назначением единовременного пособия при рождении ребенка заявителями предоставляется информация о совместном проживании ребенка и родителей, а органами, осуществляющими назначение и выплату указанных пособий, производится проверка достоверности указанной в запросе информации о лицах, проживающих совместно с ребенком, и о степени их родства посредством запроса сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия в МВД РФ, а также в органах записи актов гражданского состояния в части проверки сведений о родстве указанных лиц", - приводит издание текст законопроекта.

В пояснительной записке к документу ведомство уточняет, что этот проект продолжает курс по проведению связанной с оптимизацией работы органов власти административной реформы.

В пресс-службе министерства "Известиям" добавили, что реализация такой инициативы даст возможность избежать обращения граждан за получением справок о составе семьи, а также выписок из домовых книг.

Как сообщает издание, "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР готовы поддержать законопроект.

Сейчас для получения пособий необходимо предоставить паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы либо учебы, что деньги ранее не были выплачены, а также реквизиты счета, куда они будут перечислены, пишет газета.