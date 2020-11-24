"Известия": МЭР предлагает разрешить родителям не собирать справки для получения пособий

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ (МЭР) разработало законопроект, согласно которому для получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении родители смогут не собирать справки. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на документ.
По данным издания, законопроект предусматривает самостоятельную проверку властями предоставленных гражданами документов для получения денежной выплаты.
"При обращении за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком и обращении за назначением единовременного пособия при рождении ребенка заявителями предоставляется информация о совместном проживании ребенка и родителей, а органами, осуществляющими назначение и выплату указанных пособий, производится проверка достоверности указанной в запросе информации о лицах, проживающих совместно с ребенком, и о степени их родства посредством запроса сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия в МВД РФ, а также в органах записи актов гражданского состояния в части проверки сведений о родстве указанных лиц", - приводит издание текст законопроекта.
В пояснительной записке к документу ведомство уточняет, что этот проект продолжает курс по проведению связанной с оптимизацией работы органов власти административной реформы.
В пресс-службе министерства "Известиям" добавили, что реализация такой инициативы даст возможность избежать обращения граждан за получением справок о составе семьи, а также выписок из домовых книг.
Как сообщает издание, "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР готовы поддержать законопроект.
Сейчас для получения пособий необходимо предоставить паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы либо учебы, что деньги ранее не были выплачены, а также реквизиты счета, куда они будут перечислены, пишет газета.