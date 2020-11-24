"Известия": 95% компаний в России будут выплачивать акционерам половину чистой прибыли

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Большинство государственных компаний будут платить не менее 50% чистой прибыли акционерам к 2024 году. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на проект изменений в программу "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", который подготовило правительство РФ.

По данным издания, 55% госкомпаний необходимо будет достигнуть 85% среднеотраслевого уровня рентабельности активов. Кроме того, минимум на 10% каждый год будет уменьшаться количество организаций с участием государства. Участие государства в деятельности коммерческих компаний также будет сведено к минимуму.

Сейчас законодательство требует от госкомпаний направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли. Однако в 2016 году Минфин подготовил проект постановления правительства, согласно которому норма по выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от прибыли становится постоянной. Тем не менее крупнейшие компании - плательщики дивидендов в бюджет добились индивидуального подхода.

В Минфине газете подтвердили, что ранее проект, который предусматривает единый подход к дивидендной политике всех акционерных обществ с госучастием, был внесен в правительство. В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для увеличения дохода России как акционера, а также для привлечения частных инвесторов в акционерный капитал.