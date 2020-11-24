Авиарегулятор США проведет экологическую экспертизу на полигоне SpaceX в Техасе

ТАСС, 24 ноября. Федеральное авиационное управление США в понедельник сообщило о намерении начать экологическую экспертизу на пусковом комплексе, используемом корпорацией SpaceX, в районе Бока-Чика (штат Техас).

"SpaceX уведомила Федеральное авиационное управление (ФАУ), что планирует обратиться за получением лицензий на суборбитальные и орбитальные пуски своего космического корабля Starship, использующего [сверхтяжелую] ракету-носитель Super Heavy, с полигона в Бока-Чика (штат Техас). Предлагаемое изменение в операциях Starship/Super Heavy <...> требует дополнительной экологической экспертизы", - говорится в заявлении регулятора.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс.