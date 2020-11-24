Специалисты подали газ к теплицам в ТОР "Михайловский" в Приморье, несмотря на непогоду

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты несмотря на непогоду в Приморье подали природный газ к теплицам резидента ТОР "Михайловский" в Приморье, которые будут производить около 8 тыс. тонн овощей в год. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Газпром межрегионгаз Дальний Восток".

"Специалисты Приморского производственно-эксплуатационного подразделения АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" осуществили подачу природного газа на тепличный комплекс ООО "НК Лотос" в Михайловском районе Приморского края. Сельскохозяйственное предприятие "НК Лотос" является резидентом ТОР "Михайловский" и использует газовое топливо для отопления первой очереди тепличного хозяйства (порядка 10 га теплиц) для производства около 8 тыс. тонн свежих огурцов, помидоров и салата в год", - сообщила пресс-служба.

Первые поставки овощей из этих теплиц на прилавки региона ожидаются в феврале 2021 года. Инфраструктура, по которой газ поступает к теплицам, построена в рамках программы газификации регионов России, финансируемой "Газпромом". Среди построенных объектов - газораспределительная станция "Уссурийск", газопровод-отвод от магистральной сети "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и два межпоселковых газопровода высокого давления общей протяженностью свыше 43 км.

"Наши специалисты осуществили первичный пуск природного газа в соответствии с утвержденным планом-графиком работ по газификации региона, несмотря на аномальную погодную ситуацию, которая сложилась в эти дни в Приморье", - процитировала пресс-служба заместителя генерального директора по реализации газа "Газпром межрегионгаз Дальний Восток" Сергея Мезенина.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 и 2030 годам. В Приморском крае на протяжении всей истории не было централизованной газификации. Отдельные дома в регионе используют сжиженный газ.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.