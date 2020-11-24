Российские банки выдали на 30% меньше потребкредитов в октябре

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские банки выдали в октябре 1,24 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 30,9% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с сентябрем также зафиксировано снижение - на 4,6%. В январе - октябре 2020 года было выдано 11,8 млн потребительских кредитов, что на 26,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Падение выдачи потребительских кредитов по итогам 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно существенным - более чем на четверть, - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Тенденция более консервативного подхода в розничном кредитовании сохраняется - значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика остается для банков определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому в этом году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне".

Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика, рассчитываемого агентством, по потребкредитам в октябре составило 639 баллов (в диапазоне 300-850 баллов). По данным бюро, кредитный рейтинг заемщиков снижается вместе с суммой, на которую оформлен кредит. Так, наиболее кредитоспособными оказались заемщики, которые брали ссуды размером более 500 тыс. руб. Их ПКР составил 702 балла. Наименьший ПКР зафиксирован у заемщиков, берущих кредит на сумму менее 100 тыс. руб. (621 балл).

Наибольшее количество потребкредитов в январе - октябре банки выдали в Москве (569 тыс. ссуд), Московской области (508,3 тыс.), Краснодарском крае (443,2 тыс.)

Наибольшее снижение количества выданных потребкредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных потребкредитов в январе - октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Ставропольский край (-32,5%), Тюменская (-29,8%) и Ростовская области (-28,5%).