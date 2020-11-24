На Камчатке приняли бездефицитный бюджет на 2021 год

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. Власти Камчатки приняли бездефицитный бюджет на 2021 год. Более 500 млн из заложенных в главный финансовый документ региона средств будет направлено на реализацию инициатив, которые предлагают жители полуострова, сообщил журналистам во вторник губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Бюджет принят сегодня. Нам предстоит внести в него изменения в связи с федеральными трансфертами, но уже сейчас можно говорить, что бюджет сбалансированный и бездефицитный. Более того, расход бюджета увеличен на 1,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет сокращен на 10%. Мы смогли не допустить развития этой ситуации. И это показывает, что экономика Камчатского края стабильно переживает кризис, который сейчас происходит. Бюджет на 2021 год претерпел оптимизацию, но не по социальным направлениям. Отдельно хочу сказать, что мы планируем увеличивать долю расходов на решения, которые принимают сами граждане. Примерно 500 млн рублей в 2021 году будут распределены в соответствии с выбором жителей", - сказал Солодов.

Губернатор отметил, что речь идет в первую очередь о строительстве детских площадок, места для которых выбирают сами жители, и других объектов благоустройства во всех муниципальных образованиях региона.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что почти миллиард рублей из заложенных в бюджет средств направят на обеспечение доступным и комфортным жильем населения, около полумиллиарда рублей - на развитие транспортной инфраструктуры полуострова, примерно 850 млн рублей - на модернизацию первичного звена здравоохранения. 100 млн рублей в случае утверждения документа получит рыбоперерабатывающая отрасль, более 710 млн направят на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования, социальные выплаты безработным, порядка 70 млн - на поддержку коренных малочисленных народов Камчатки.