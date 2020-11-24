Глава ТПП предложил создать фонд накопления средств для оплаты образования

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин направил письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с предложением создать федеральный внебюджетный Фонд будущего образования, который позволит накапливать средства для оплаты будущего высшего или среднего специального образования. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Катырин уточнил, что "обучение в ведущем вузе России сегодня стоит порядка 250 тыс. рублей в год, при этом наблюдается ежегодный рост на 5-10%, вместе с тем дополнительное образование повсеместно является платным и составляет значительные суммы". По его мнению, единовременная оплата образования "становится обременительной и вызывает необходимость создания накопительной системы финансовых ресурсов для получения образования".

"Таким системным решением может стать создание федерального внебюджетного Фонда будущего образования. Фонд позволит равномерно накапливать средства для оплаты будущего высшего или среднего специального образования, а также последующего дополнительного образования", - отмечается в письме.

По мнению Катырина, объединение усилий правительства РФ, регионов, ведущих вузов, объединений предпринимателей и отдельных работодателей "позволит создать внебюджетный фонд для решения следующих задач: плавное накопление средств граждан для оплаты всех видов образования, создание маркетплейса для образовательных программ и дистанционного обучения, экспорт российского образования за рубеж".

Фонд, по его представлению, станет одним из эффективных институтов долгосрочного инвестирования в экономику образования, так как обеспечит массовость, доступность и непрерывность образования. "Фонд позволит оказать содействие в развитии каждому гражданину практически в течение всей жизни и обеспечит возможность получения отечественного образования современного уровня", - уверен он.

Катырин попросил "поддержать инициативу и поручить создать рабочую группу для детальной проработки вопросов создания внебюджетного Фонда будущего образования".