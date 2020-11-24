В России создадут цифровую модель производства молока для автоматизации работы ферм

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Команда-финалист проектно-образовательного интенсива для специалистов в сфере искусственного интеллекта "Архипелаг 20.35", который завершился в России в выходные, создала систему автоматизации процессов молочных производств при помощи "оцифровки" всех стадий процесса. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"В число финалистов интенсива "Архипелаг 20.35" вошел проект Agro.Click - система-ассистент для принятия решений в сфере сельского хозяйства. Она позволяет молочно-товарным фермам и животноводческим комплексам создать индивидуальную цифровую модель производства сырого молока и принимать управленческие решения на основе текущих данных, ретроспективного анализа, методов прогнозной и предписывающей аналитики. Экономический эффект такой оптимизации производства должен прибавить 10% к ежемесячным надоям", - сказали ТАСС в Платформе НТИ.

Разработка призвана решить системные проблемы современных производителей молока, среди которых - отсутствие сводной аналитики хозяйства и единого подхода к организации процессов кормления животных, а также несогласованность действий механизаторов и зоотехников. Решение российских специалистов предполагает создание цифровой модели производства с помощью облачных технологий, датчиков, весовых терминалов и мобильного приложения. Система будет отслеживать надои и вес животных, а также климат, здоровье и состав рациона, в том числе контролировать остаток корма.

"Можно будет также вносить корректировки в процесс кормления и в управление предприятием, просматривать аналитику и сценарии по количеству молока, которые моделирует Agro.Click. В перспективе возможна полная автоматизация и роботизация процессов приготовления кормовых смесей и кормления животных", - пояснили ТАСС представители пресс-службы Платформы НТИ.

В число организаторов события вошли АНО "Платформа НТИ", Агентство стратегических инициатив, Фонд содействия инновациям, фонд "Сколково" и Университет НТИ "20.35". Партнерами интенсива выступили Минобрнауки и Минэкономразвития РФ, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано", Российский квантовый центр, а также ряд вузов и компаний.