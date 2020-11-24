Башкирия получила почти 10 млрд рублей в счет компенсации снижения доходов

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Дотации федерального бюджета на компенсацию снижения доходов Башкирии составили почти 10 млрд рублей, еще около 13 млрд предоставили на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет региона по сравнению с прошлым годом вырос почти в два раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства финансов республики.

"В консолидированный бюджет Республики Башкортостан безвозмездные поступления на 1 ноября 2020 года составили 68,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 33,0 млрд рублей, или в 1,9 раза, в основном за счет поступлений из федерального бюджета. Значительный объем дополнительной помощи республика получила в виде дотации на компенсацию снижения собственных доходов в объеме 9,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Межбюджетные трансферты на борьбу с коронавирусной инфекцией составили порядка 13 млрд рублей, из этой же суммы медработникам выплачивались стимулирующие надбавки. Более 4,5 млрд рублей выделено республике на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. "Столь существенная поддержка федерального центра, наряду с принимаемыми правительством Республики Башкортостан мерами по стабилизации экономики и обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, позволила сдержать возможные негативные тенденции в социальной сфере, направить необходимые средства в здравоохранение, сохранить объемы софинансирования и темпы реализации национальных проектов", - отметили в пресс-службе.

По состоянию на 1 ноября исполнение консолидированного бюджета Башкирии по доходам составило 200,8 млрд рублей, или 105% к уровню 2019 года, налоговые и неналоговые доходы снизились на более чем 15%. Поступления налога на прибыль организаций упали в 1,6 раза, или более чем на 17 млрд рублей. Расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 17%.