Кубань получила 2,7 млрд рублей федеральной поддержки на компенсацию выпадающих доходов

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Краснодарский край получил федеральную дотацию в размере 2,7 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов, что позволит снизить ранее прогнозируемое из-за пандемии коронавируса сокращение собственных доходов бюджета региона до 15 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Из-за приостановки деятельности работы некоторых предприятий в период карантина, действовавшего из-за пандемии власти региона прогнозируют, что выпадающие доходы бюджета в 2020 году превысят 30 млрд рублей. Позже сообщалось, что профицит бюджета Краснодарского края за 2019 год составил 28,5 млрд рублей, высвободившиеся средства перераспределили.

"Правительство РФ выделило бюджету края еще 2,7 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов. Такая поддержка со стороны федерации сегодня крайне важна. Сегодня мы прогнозируем сокращение собственных доходов на 15 млрд рублей. Благодаря своевременно принятым федеральным и региональным мерам поддержки падение оказалось не столь существенным", - сказал глава региона.

Он добавил, что частично компенсировать выпадающие доходы ранее позволили еще 11,6 млрд рублей федеральной поддержки, полученные на возмещение снизившихся налоговых и неналоговых доходов. Средства позволили продолжить исполнение госпрограмм края, сохранить объем капитальных вложений и дополнительно профинансировать мероприятия в области здравоохранения и социальной поддержки жителей региона.

"Мы также выполняем все запланированные мероприятия в рамках национальных проектов. 2,7 млрд рублей пойдут на реализацию ранее утвержденных расходов бюджета", - резюмировал глава региона.