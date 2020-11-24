Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опускается до 75,85 рубля

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,43%, до 75,85 руб., курс евро - на 0,34%, до 89,8975 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск курс доллара находился на уровне 75,8025 руб. (-0,49%), евро снижался до 89,87 руб. (-0,37%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,81% - до 3071,80 пункта, индекс РТС увеличился на 1,08%, до 1270,34 пункта.

К 10:11 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3082,96 пункта (+1,18%), а индекс РТС торговался на уровне 1279,96 пункта (+1,84%).

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE повышается на 1,04% - до $46,54 за баррель. Нефть WTI растет на 1,25% и торгуется на уровне $43,6 за баррель.