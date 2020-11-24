В ЦБ заявили, что по-прежнему видят потенциал роста ипотечного кредитования

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк России по-прежнему видит потенциал для роста ипотечного кредитования, заявила зампредседателя ЦБ РФ Ольга Полякова на онлайн-конференции для застройщиков "Время изменений: рынок недвижимости - взгляд в будущее".

"Безусловно, потенциал роста ипотечного кредитования есть. Если мы посмотрим с вами на статистику, на международную статистику, и сравним с нашей, то где-то порядка 40% населения в развитых странах имеют ипотечные кредиты. У нас статистика отличается: граждане, которые имеют доход свыше 45 тысяч рублей, - порядка 30% составляет их доля с ипотечными кредитами, а граждане, у которых доходы в районе 20-35 тысяч рублей, - на сегодня их доля с ипотечными кредитами составляет 11%", - сказала она.

Зампред ЦБ РФ также подчеркнула, что основополагающим фактором для предоставления кредита являются именно доходы потенциального заемщика.

В конце августа в информационно-аналитическом материале Банка России отмечалось, что ипотечный рынок кредитования имеет существенный потенциал для роста на фоне снижения ставок и повышения доступности ипотеки.

По данным ЦБ, на 1 апреля самые высокие показатели проникновения ипотечного кредитования наблюдались в Тюменской (9,4%) и Новосибирской (7,3%) областях, а также в Санкт Петербурге и Ленинградской области (6,7%). В Москве и Московской области уровень проникновения ипотеки составляет всего 4,9%. На фоне снижения ставок тот же уровень долговой нагрузки будет означать рост доступности кредитов и снижение стоимости обслуживания, подчеркивали в ЦБ.