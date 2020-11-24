Ozon повысил цену первичного размещения акций

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Стоимость первичного размещения ценных бумаг Ozon в рамках первичного публичного размещения (IPO) повышен до $30 за бумагу, говорится в сообщении компании.

"Ozon Holdings PLC объявляет цены своего первичного публичного размещения 33 млн американских депозитарных акций, представляющих 33 млн обыкновенных акций, по цене для широкой публики $30 за бумагу", - отмечается в сообщении.

Объем размещения составит $990 млн.

Первоначально Ozon планировал разместить 30 млн ADS в ценовом диапазоне $22,5-27,5 за бумагу.

Организаторы IPO (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал") получат 30-дневный опцион на приобретение до 4,95 млн ADS компании. Ожидается, что компания начнет торги на Nasdaq и Мосбирже 24 ноября.

Ozon - российская e-commerce-компания, основанная в 1998 году. В начале ноября компания подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Согласно расчетной оценке, объем размещения может составить около $1 млрд.

Согласно форме F-1, оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января - сентября 2020 года составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее.