Доля АФК "Система" в Ozon после завершения IPO составит 33,1%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Доля АФК "Система" в Ozon после первичного публичного размещения (IPO) составит 33,1%, говорится в сообщении компании.

"После завершения первичного публичного размещения акций Ozon, выполнения соглашения о частном размещении и конвертации кредитов, ранее предоставленных Ozon, общая доля АФК "Система" в Ozon составит 33,1%", - говорится в сообщении.

АФК "Система" заключила соглашение о выкупе ADS Ozon по закрытой подписке на $67,5 млн. В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC).

АФК "Система" взяла на себя обязательство по введению lock-up периода для своего пакета в Ozon сроком на полгода.

Ozon - российская e-commerce-компания, основанная в 1998 году. В начале ноября компания подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В рамках IPO Ozon размещает 33 млн акций по $30 за ADS. Объем размещения составит $990 млн.

Согласно форме F-1, оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января - сентября 2020 года составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее.