Эксперт: придание статуса моногорода поможет поддержать курорты в кризисных ситуациях

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Отнесение курортов к категории моногородов поможет городам Кавминвод справиться с периодами стагнации на рынке курортных услуг, как, например, при закрытии санаториев из-за коронавирусной пандемии, считает глава Железноводска Евгений Моисеев.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин на круглом столе в Совете Федерации предложил проработать вопрос отнесения российских курортных городов к моногородам, что позволило бы им получить соответствующую поддержку.

"В Железноводске одна градообразующая отрасль - санаторно-курортный комплекс. Если с ним какая-то беда или есть какие-то ограничения, связанные с деятельностью этого комплекса, то весь город просто замирает. <…> Инициатива о том, чтобы отнести города-курорты к моногородам, абсолютно верная, нужная, правильная. Это значительно может поддержать в случае какой-то стагнации на рынке курортных услуг, позволит переживать тяжелые времена и развиваться дальше", - сказал Моисеев ТАСС.

Он отметил, что даже в тяжелые времена благодаря мерам государственной поддержки уже в статусе моногорода это позволит курортам как и прежде оздоравливать приезжих.

"Мы являемся исключительно курортным моногородом. Поэтому в тяжелые времена, когда туристическая отрасль испытывает трудности, нам труднее всех. Так у нас случилось в первые месяцы пандемии коронавируса, когда санаторно-курортные учреждения были закрыты, и фактически весь город остался без работы. Одно рабочее место в санатории создает до десяти рабочих мест в смежных отраслях", - рассказал глава курорта.

По его словам, в Железноводске есть огромный курортный парк, в городе расположены 23 санатория, минеральные источники. "Ни заводов, ни каких-то огромных рынков, ни больших развлекательных торговых площадей, центров у нас просто нет", - добавил Моисеев.