FT: кабмин Британии внес в парламент проект штрафов за установку оборудования Huawei

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Штрафы до £100 тыс. ($133 тыс.) в день в отношении британских компаний, нарушающих решение о поэтапном выводе из национальных сетей оборудования китайской компании Huawei, предусмотрены законопроектом, который представляет во вторник в парламенте правительство Соединенного Королевства. Об этом сообщает газета Financial Times.

Цель новой законодательной инициативы, по данным издания, - воспрепятствовать возможным попыткам британских телекоммуникационных компаний обойти законодательные правила и использовать уже закупленное оборудование Huawei в сетях 5G.

Британские власти ранее объявили о том, что с 31 декабря этого года операторы связи в стране не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году вся продукция этой китайской корпорации в британских сетях пятого поколения будет заменена на аналоги, произведенные другими компаниями.

Новая законодательная мера принимается под давлением депутатов от правящей Консервативной партии и призвана закрыть последнюю лазейку для использования в переходный период уже находящегося на складе оборудования, заявил газете источник, осведомленный о такой инициативе.

По словам министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливера Даудена, "новаторский законопроект поспособствует установлению в Великобритании одного из самых жестких в мире режимов безопасности для телекоммуникационных компаний и позволит принимать меры, необходимые для защиты наших сетей". "Мы инвестируем миллиарды в развертывание 5G и гигабитного широкополосного доступа по всей стране, но планы могут быть успешно реализованы лишь в том случае, если мы будем полностью уверены в безопасности и устойчивости наших сетей", - добавил Дауден.

Решение о выведении оборудования Huawei было принято Лондоном, после того как Вашингтон ввел новые санкции против китайской компании, а британский Национальный центр кибербезопасности подготовил отчет о рисках сотрудничества с ней. Ранее действующий президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei якобы угрожает национальной безопасности. Американская сторона указывала и на то, что использование оборудования китайской корпорации в британской инфраструктуре связи может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса Five Eyes.