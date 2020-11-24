ЦБ выпустил в обращение серию монет из драгоценного и недрагоценного металлов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк России 24 ноября выпускает в обращение памятные монеты "Крокодил Гена" из серебра и недрагоценного металла серии "Российская (советская) мультипликация". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

На серебряной монете изображен Государственный герб РФ, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России". На обратной стороне монеты расположено цветное изображение героев мультфильма "Крокодил Гена" и выполненное в технике лазерного матирования изображение вокзала. Вверху имеется надпись "Крокодил Гена". Номинал монеты - 3 рубля, тираж - 7 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

Помимо этого ЦБ выпускает монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей и тиражом 850 тыс. штук. На лицевой стороне монеты расположено изображение Государственного герба РФ, на обратной стороне имеется изображение героев мультфильма "Крокодил Гена", и железнодорожной кассы слева. Справа имеется надпись "Крокодил Гена".

Также ЦБ выпускает монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей с цветным покрытием, на которой расположено изображение изображение героев мультфильма "Крокодил Гена", выполненное в цвете. Тираж монеты составляет 150 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.