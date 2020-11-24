Минпромторг рассказал, какой состав должен быть у качественных антисептиков

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Качественные антисептические средства должны содержать не менее 60% изопропилового либо не менее 70% этилового спирта. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов в эфире телеканала "Россия-24".

"Рецептура [антисептиков] предполагает наличие либо изопропилового спирта в концентрации не менее 60% по весу, либо этилового спирта в концентрации не менее 70% по весу. Таким образом, активная рецептура, которой пользуются производители и тех, и других средств, которые соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора, должна содержать либо этиловый, либо изопропиловый спирт", - сказал он.

Ранее в Таттинском районе Якутии в результате употребления антисептика отравились и умерли семь человек. В Роспотребнадзоре сообщили, что в антисептике содержалось 69% метанола, также 21 ноября ведомство опубликовало постановление о снятии с реализации антисептика. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Еще один случай отравления с летальным исходом был зарегистрирован в Алданском районе Якутии. Предварительно установлено, что погибший купил и выпил кожный антисептик, из-за которого умерли в Таттинском районе семь человек.