В Минвостокразвития оценили прямой ущерб от глобального потепления в Арктике

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Прямой ущерб от глобального потепления в Арктической зоне может составить от 2 до 9 трлн рублей до 2050 года. Об этом во вторник сообщил первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

"При самом оптимистичном прогнозе, то есть когда у нас минимальные темпы потепления, - 2 трлн рублей до 2050 года, и максимальные потери, если интенсивность потепления будет нарастать, - 9 трлн рублей к 2050 году", - сказал он на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.

Первый замминистра уточнил, что речь идет о прямом ущербе, который выражается в потере строений, то есть основных фондов, которые находятся в Арктике. "Это та оценка, которая уже имеет под собой научное обоснование, расчеты", - подчеркнул представитель Минвостокразвития.

Крутиков напомнил, что в соответствии с распоряжением кабмина Минвостокразвития определено ведомством, которое отвечает за подготовку плана адаптации Арктики к климатическим изменениям. По словам первого замминистра, для подготовки плана министерство сформировало группу из 36 ведущих российских ученых, которые занимаются разными аспектами климатических изменений.

Система мониторинга

Утвержденная президентом России Владимиром Путиным Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года предполагает развитие единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) с применением современных информационно-коммуникационных технологий и систем связи.

По словам Крутикова, проект системы мониторинга будет готов в течение месяца. "Конечно, для того, чтобы минимизировать эти потери, предупредить, особенно, опасности для жизни и здоровья граждан, нужно создавать полноценную систему мониторинга и последствий деградации многолетней мерзлоты. Проект такой системы будет готов уже в течение ближайшего месяца, и мы его будем готовы вам представить. Речь идет о создании системы, которая будет включать в себя геокриологические полигоны по всей территории Арктической зоны, сеть мерзлотных станций и мерзлотных комиссий, та практика, которая еще существовала в советское время, и региональные центры проектирования и защиты реконструкций, зданий, сооружений", - заявил он.

Он также отметил, что реализация указанной системы потребует принятия дополнительного федерального законодательства. "И мы будем просить, уважаемые сенаторы, вашей поддержки, чтобы в следующем году такой законопроект вместе подготовить и обеспечить его принятие", - сказал Крутиков.