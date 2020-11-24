Козлов: Роснедра должны учитывать ископаемые Арктики при планировании геологоразведки

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российская Арктика богата востребованными полезными ископаемыми, и Роснедра должны учитывать это при разработке планов по геологоразведочным работам (ГРР). Об этом заявил в Совете Федерации глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"В Минвостоке для программы геологическое изучение недр Арктики мы с коллегами выполнили первичный анализ - более 200 видов полезных ископаемых, которые есть. И с точки зрения востребованности, стоимости и ближайших перспектив было отобрано 13 ископаемых, которые готовы к разработке. Считаю, что мой коллега Евгений Киселев (глава Роснедр) должен учитывать это для того, как будут приниматься планы разработки и ГРР, с точки зрения Роснедр должна быть проделана большая работа", - сказал он.

Ранее министр заявлял, что геологоразведочные работы нужно проводить исходя из востребованности полезных ископаемых и в целом конъюнктуры рынка, акцентироваться на развитии разведки в дотационных регионах.

В Минприроды ранее сообщали ТАСС, что в 2020 году прогнозируется уменьшение финансирования ГРР на углеводородное сырье за счет средств недропользователей на 20% относительно 2019 года. В 2021 году, по экспертным оценкам, ожидается достижение уровня финансирования 2019 года. Прирост запасов нефти и конденсата по итогам текущего года по промышленным категориям АВ1С1 ожидается на уровне 400 млн т.