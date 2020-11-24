В Думу внесли законопроект, определяющий понятие гибели сельхозурожая в результате ЧС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Законопроект, определяющий понятие гибели сельскохозяйственного урожая в результате чрезвычайной ситуации природного характера и позволяющий реализовать механизм сельхозстрахования в таких случаях, внесен в Госдуму. Об этом сообщил журналистам во вторник глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, один из авторов инициативы Алексей Майоров.

По его словам, соответствующие изменения вносятся в законы о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о развитии сельского хозяйства.

"Законопроектом предлагается внести ряд изменений. Например, устанавливается понятие гибели урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений в результате ЧС природного характера. Вносимые изменения обусловлены необходимостью дополнения понятийного аппарата федерального закона терминами, необходимыми для реализации механизма сельскохозяйственного страхования при наступлении ЧС", - сказал Майоров.

Сенатор отметил, что основанием для разработки законопроекта стала необходимость интеграции механизма сельскохозяйственного страхования в систему защиты сельскохозяйственного производства при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. "Основная цель вносимых изменений - предоставить сельскохозяйственному товаропроизводителю возможность заключать еще более доступные договоры сельхозстрахования с государственной поддержкой на случай объявления режима ЧС в субъекте Российской Федерации, а также получать страховое возмещение в случае наступления страхового случая в результате ЧС", - пояснил парламентарий.

Глава комитета подчеркнул, что принятие законопроекта позволит повысить финансово-экономическую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей при наступлении ЧС. При этом он уточнил, что проект закона не потребует выделения дополнительных ассигнований федерального бюджета.