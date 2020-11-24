На Ставрополье реконструируют очистные сооружения, снабжающие водой 16 населенных пунктов

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Реконструкцию очистных сооружений водоснабжения проведут в Апанасенковском районе Ставрополья, благодаря чему качественным бесперебойным водоснабжением обеспечат 16 населенных пунктов. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информполитике правительства края.

"В рамках краевой программы "Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края" планируется реконструкция очистных сооружений водоснабжения (ОСВ) в селе Дивном Апанасенковского района. При этом реализация проекта позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением сразу 16 населенных пунктов Апанасенковского, Туркменского и Арзгирского районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по проекту очистные сооружения водоснабжения должны давать 18,5 тыс. кубометров воды в сутки, но поскольку они были запущены в строй еще в 1960-х годах и устарели, сегодня их производительность упала до 14,4 тыс. кубометров. Для обеспечения качественной водой жителей трех районов этого недостаточно. Проблема особенно обостряется в летний период.

Реконструкция ОСВ позволит обеспечить стабильным бесперебойным водоснабжением села Дивное, Апанасенковское, Вознесеновское, Воздвиженское, Рагули Апанасенковского района, села Кучерла, Кендже-Кулак, поселки Голубиный, Новокучерлинский, Новорагулинский, Красный Маныч, Прудовый, аулы Шарахалсун, Сабан-Антуста Туркменского района, а также села Родниковское и Каменная балка Арзгирского района.

В управлении ТАСС пояснили, что в настоящее время проводится проектирование, сроки и финансирование работ еще не определены.