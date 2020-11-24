Порядка 500 тыс. россиян застраховались от коронавируса

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около полумиллиона российских граждан оформили страховой полис от коронавируса, объем собранной страховой премии по ним составил 1,6 млрд рублей, объем выплат - 109 млн рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов, выступая на конференции, организованной "Экперт РА".

"В этом году страховщики начали осваивать для себя новый продукт - страхование от коронавируса. Заключено за прошедший период более 300 тысяч договоров страхования, которые покрывают риск заболевания коронавирусной инфекцией 496 тысяч застрахованных лиц. Было собрано страховых премий 1,6 млрд рублей. Средняя страховая премия по таким полисам составила 3,2 тыс. рублей, а выплата - 48,6 тыс. рублей", - отметил Козлов.

По его словам, доля отказов в страховых выплатах от всех поданных заявлений составила 13%. "В ряде случаев не подтвердилась коронавирусная инфекция, в ряде случаях не хватало документов, и, соответственно, людям отказывали. Но по отдельным компаниям до 30% доля отказов в страховой выплате, и мы, безусловно, в отношении таких компаний проводим усиленный мониторинг", - отметил он.