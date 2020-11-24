HeadHunter купит сервис "Зарплата.ру"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. HeadHunter Group PLC подписала соглашение с Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. о приобретении за 3,5 млрд руб. 100-процентной доли в ООО "Зарплата.ру", управляющей одноименной платформой по поиску работы и персонала. Об этом говорится в сообщении HH.

Сделка между получила одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ. Стороны планируют закрыть ее до января 2021 года.

В HeadHunter отметили, что для компании это будет третья и самая крупная за последние несколько лет сделка после покупки активов компании Job.ru в 2018 году и 25% доли в сервисе Skillaz в 2019 году. Эта сделка ускорит развитие HeadHunter в ключевых стратегических направлениях, таких как рост проникновения в российские регионы, расширение охвата аудитории "синих воротничков" и базы клиентов малого и среднего бизнеса, уверены в компании.

"Зарплата.ру" будет работать как независимая дочерняя компания в периметре группы компаний HeadHunter на привычном веб-адресе, команда компании будет сохранена и вовлечена в дальнейшую работу по развитию платформы.

"Зарплата.ру" - один из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента. Платформа была сформирована путем консолидации локальных городских порталов с последующим выделением работной вертикали в самостоятельное направление. В 2019 году общая выручка сервиса составила 854 млн рублей, что сопоставимо с показателями выручки HeadHunter Group в ключевых регионах "Зарплата.ру".