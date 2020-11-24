Ледокол "Арктика" обеспечил первую проводку в акватории Севморпути

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, введенный в эксплуатацию в конце октября, завершил свою первую проводку в акватории Северного морского пути. Об этом говорится в сообщении Росатома.

"24 ноября в порту Сабетта головной универсальный атомный ледокол "Арктика" завершил проводку сухогруза "Сияние Севера". С момента ввода в эксплуатацию это первая работа атомохода в высоких широтах", - сообщает госкорпорация.

Первый заместитель генерального директора - директор по судоходству ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица отметил, что первый заход ледокола "Арктика" продемонстрировал эффективность работы судна на морском канале.

"Отличные маневренные характеристики, осадка атомохода позволяют ему гарантированно обеспечивать безопасные ледокольные проводки на одном из самых интенсивных судоходных участков Севморпути. Обращаю внимание, что в первом рабочем рейсе проводится обкатка ледокола нового поколения. Экипаж только в работе может выявить и устранить механические недочеты. Это обычный процесс, который происходит при вводе в эксплуатацию любого судна. Экипаж узнает возможности судна, привыкает к нему", - приводятся в сообщении слова Ирлицы.

Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" вышел из порта Мурманск 14 ноября. 16 ноября на рейде Кольского залива были проведены наладочные работы, не связанные с ядерной энергетической установкой судна, и затем ледокол направился в акваторию Северного морского пути для осуществления первых в своей истории проводок.

Планируется, что головной универсальный атомный ледокол "Арктика" вернется в порт Мурманск в середине декабря, а после пополнения запасов вновь отправится в акваторию Северного морского пути.