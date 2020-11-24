Крупнейший банк Крыма в период пандемии выдал бизнесу 7,5 млрд рублей льготных кредитов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) выдал 7,5 млрд рублей в рамках льготных государственных программ поддержки бизнеса в период пандемии нового коронавируса по ставкам 0% и 2%. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"С момента начала выдачи кредитов на возобновление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 2% годовых в рамках постановления правительства РФ № 696 РНКБ выдал 4 600 кредитов на сумму 6,2 млрд рублей. В рамках постановления правительства РФ № 422 РНКБ выдал свыше 976 кредитов на сумму более 1,3 млрд рублей на сохранение занятости и выплату заработной платы сотрудникам под 0% годовых", - говорится в сообщении.

Банк также реструктуризировал 1 418 кредитов для предприятий малого бизнеса на сумму 3,3 млрд рублей, а также 41 кредит представителям среднего бизнеса на сумму 18,1 млрд рублей. "В топ-3 отраслей, в которых предприятия воспользовались возможностями льготного государственного кредитования в 2020 году с помощью РНКБ, входят розничная торговля, общественное питание и транспорт", - отметили в пресс-службе.

Также в рамках поддержки пострадавших от пандемии отраслей банк продолжает кредитование бизнеса по государственным программам Минэкономразвития РФ со ставкой до 8,5% и Министерства сельского хозяйства РФ со ставкой 5%. "С начала года выдано в рамках программы Минэкономразвития РФ более 690 кредитов на сумму более 7,7 млрд рублей, по программе Министерства сельского хозяйства РФ - 33 кредита на сумму 1,25 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова председателя правления РНКБ Михаила Якунина.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

О господдержке бизнеса

Правительство РФ разработало комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий в условиях пандемии коронавируса. В их числе - кредиты системообразующим предприятиям по льготной ставке на пополнение оборотных средств, кредиты для МСП на поддержку занятости с последующим списанием, кредиты для малого и среднего бизнеса на выплату зарплат под 0%.

Программа кредитования под 2% годовых предприятиям из пострадавших от пандемии отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям началась 1 июня 2020 года. Кредит выдается в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника за шесть месяцев. Если предприятие сохранит 90% рабочих мест, всю сумму кредита и проценты полностью погасит государство, при сохранении 80% рабочих мест - спишется половина кредита.