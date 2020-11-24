Песков сообщил, что контактов Путина с руководством Саудовской Аравии пока не планируется

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует переговоров с руководством Саудовской Аравии до встречи ОПЕК+ 1 декабря, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока планов нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных переговорах с руководством Саудовской Аравии. Песков уточнил, что отдельных переговоров российского лидера с руководством Саудовской Аравии также не было и во время саммита G20, который прошел 21-22 ноября в режиме видеоконференции под председательством Эр-Рияда. "На полях этой виртуальной встречи каких-либо иных контактов не было", - отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера пока отказался говорить о позиции России на предстоящей встрече ОПЕК+, назвав этот вопрос преждевременным.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, которые на встрече 17 ноября отложили вынесение рекомендации по уровням сокращения добычи нефти в 2021 году, планируют обсудить этот вопрос в предстоящие две недели со всеми странами, участвующими в соглашении.

На встрече 17 ноября мониторинговый комитет должен был вынести соответствующую рекомендацию, однако было решено сформулировать ее на встрече 1 декабря 2020 года. На этот день назначена министерская конференция всех стран ОПЕК и "не ОПЕК", которые, рассмотрев рекомендацию мониторинга, вынесут окончательное решение о том, как сокращать добычу в первые месяцы нового года.