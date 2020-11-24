Минфин предложил наладить обмен кредитными историями в рамках ЕАЭС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ предложил наладить обмен кредитными историями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из пресс-релиза Минфина.

"Проектом распоряжения правительства РФ предлагается одобрить проект соглашения об обмене сведениями, входящими в состав кредитных историй. Проект соглашения подготовлен на площадке ЕАЭС в связи с расширением финансового сотрудничества между странами", - говорится в документе.

Проект соглашения уточняет состав данных и субъекты, участвующие в трансграничном обмене информацией, а также требования к согласию на представление сведений и обеспечению защиты информации.

На данный момент проект соглашения о порядке обмена сведениями одобрен распоряжением совета ЕАЭС.

"Финансовые рынки союзных стран взаимосвязаны, с каждым годом сотрудничество приобретает более тесный формат. Проект соглашения даст возможность россиянам и юрлицам получать кредиты в странах, входящих в союз, а их гражданам - в России. Сейчас же банки неохотно кредитуют нерезидентов, в том числе из-за сложности проверки заемщиков", - приводит пресс-служба слова директора департамента финансовой политики Минфина России Ивана Чебескова.