Правительство распорядится 26 ноября о закупке 2 тыс. авто для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ 26 ноября примет решение о выделении средств из резервного фонда для закупки 2 тыс. автомобилей для перевозки медперсонала и госпитализации больных с коронавирусом в регионах, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

"По итогам совещания у президента было принято еще одно решение о выделении в этом году из резервного фонда с последующим восстановлением в следующем году бюджетных ассигнований Минпромторга на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и медицинского автомобильного транспорта. Речь идет более чем о 2 тыс. единиц такого автотранспорта, и в ближайшее время на этой неделе, то есть в четверг, правительством будет принято соответствующее распоряжение", - сказала она.

Голикова отметила, что регионам разрешено привлекать на эти цели не только специализированный транспорт, а также заключать контракты на закупку нового. "По нашему поручению мы дали право субъектам РФ те автомобили, которые были приобретены в 2019 году для учреждений соцобслуживания, это 1 581 автомобиль, использовать для довоза пациентов и медперсонала", - добавила она.

По словам Голиковой, для сохранения плановой медпощи в регионах организованы горячие линии, пересмотрены схемы госпитализации пациентов, увеличено количество мобильных медицинских бригад для оказания неотложной медпомощи и организации стационаров на домах для хронических больных. Также организована доставка рецептов и лекарств льготным категориям на дом соцработниками и волонтерами.

Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, министерство готово поставить 140 машин скорой помощи и до 2 тыс. легковых авто для врачей. Он добавил, что на согласовании в правительстве находится проект распоряжения о дополнительных поставках 182 машин скорой помощи в Чувашию, Краснодарский край, Кировскую, Тульскую и Псковскую области.