Росстат анонсировал пересмотр ряда макроэкономических показателей после переписи населения

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Росстат планирует в 2022 году пересмотреть экономические показатели, привязанные к численности населения, после того, как будут получены итоги Всероссийской переписи населения. Об этом сообщил замглавы Росстата Павел Смелов в ходе Общественного совета по вопросам подготовки к переписи.

"Здесь хотелось бы отметить, чтобы потом никто не критиковал Росстат, что Росстат опять занимается пересмотром и переоценкой. Любая страна после получения итогов переписи [населения] проводит пересчет, сначала демографических показателей, ретроспективный пересчет предыдущей переписи. А поскольку меняется численность и состав населения по территории, начинают пересчитывать и экономические показатели на душу населения, и уровня безработицы, и так далее", - пояснил Смелов.

По его словам, пересмотр показателей, привязанных к численности населения, начнется в 2022 году.

Замглавы Росстата отметил, что данные переписи также используются для основы управления экономикой страны, а также в качестве фундамента для анализа и прогнозов исследователей.

Среди макроэкономических показателей, которые привязаны к численности населения, - безработица, ВВП на душу населения, доходы на душу населения, производительность труда.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, но в некоторых отдаленных и труднодоступных регионах страны она началась еще 1 октября 2020 года, так как провести перепись в них в короткие сроки невозможно. Первые результаты переписи Росстат опубликует 1 октября 2021 года.