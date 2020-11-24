Минвостокразвития с 2021 года запустит инструменты зеленого финансирования в Арктике

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития в 2021 году планирует запустить два новых инструмента зеленого финансирования для экологической модернизации производства в Арктической зоне РФ. Об этом во вторник сообщил первый замглавы министерства Александр Крутиков.

"У нас, к сожалению, в Арктике остается большое количество промышленных предприятий, которые формируют большое количество выбросов. И отдельной программы или механизмов, которые стимулировали бы экологическую модернизацию, на сегодняшний день нет. Мы работаем сегодня над двумя инструментами, которые планируем запустить в следующем году, это инструменты зеленого финансирование", - сказал он на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.

Как уточнил Крутиков, первый инструмент - это субсидирование части купонного дохода по облигациям, которые будут привлекаться арктическими инвесторами в целях экологической модернизации производства. Ожидается, что результатом этого станет снижение выбросов. "И это субсидирование процентной ставки. Мы отдельно в этом механизме предусмотрим проект, связанный с экологической модернизацией", - рассказал он.

Кроме того, Крутиков добавил, что еще одним экологическим приоритетом в Арктике является развитие национальных парков, которых на территории макрорегиона семь. "Еще 13 заповедников и семь природных заказников. Мы, действительно, под руководством Александра Александровича [Козлова] как пилот сделали программу развития нацпарка "Русская Арктика". И тоже исходим из того, что нужно претворять в жизнь. И уже с учетом опыта делать так, чтобы каждый нацпарк имел свою программу, направленную и на развитие экологического туризма, и на развитие своей исследовательской базы", - подчеркнул первый заместитель министра.