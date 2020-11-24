В "Москва-сити" завершили строительство 68-этажной башни

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Высотку Neva Towers ввели в эксплуатацию в Московском международном деловом центре "Москва-сити", она включает в себя 68 этажей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Новостройка находится по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1. "Застройщик представил необходимый комплект документации, который позволил выдать разрешение на ввод в эксплуатацию. Таким образом, деловой комплекс полностью достроен", - говорится в сообщении.

Общая площадь 68-этажной башни составляет 170,8 тыс. кв. м. В здании более 690 апартаментов, в надземной автостоянке сдано 339 машино-мест.

Комплекс состоит из двух башен высотой 68 и 79 этажей, объединенных четырехэтажным стилобатом и четырехэтажной подземной частью. Площадь зданий - 357 тыс. кв. м, высота - 345 м. В высотках разместятся офисы и апартаменты. Проект включает 2 040 парковочных мест.

В прошлом году была введена в эксплуатацию первая очередь проекта - 79-этажный небоскреб с четырьмя подземными этажами, где размещена автостоянка на 1 701 машино-место. Общая площадь первой очереди - 186,1 тыс. кв. м, количество апартаментов - 848.

"На строительстве комплекса Neva Towers с участием специалистов Центра экспертиз ("ЦЭИИС") проводились регулярные проверки, выполнялись лабораторно-инструментальные исследования. Такой подход обеспечивает выявление и устранение нарушений на стадии строительства", - отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, чьи слова приводят в сообщении.